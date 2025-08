Mauro Moreno nuovo Direttore Generale di ASST Sette Laghi: “Custodire il legame con il territorio”

Cambio al vertice di ASST Sette Laghi: nella giornata di oggi, martedì 5 agosto, a Villa Tamagno a Varese, si è insediato il nuovo Direttore Generale Dott. Mauro Moreno, nominato dalla Giunta regionale lombarda. Moreno raccoglie il testimone dal Dott. Micale e guiderà una delle principali aziende sociosanitarie della Lombardia, punto di riferimento per l’assistenza e la cura nel territorio varesino.

Le prime parole del nuovo Direttore

Nel suo intervento di insediamento, Moreno ha espresso gratitudine e senso di responsabilità per il nuovo incarico: “Sono onorato della fiducia che la Giunta regionale ha voluto accordarmi con questo incarico. Farò del mio meglio per esserne all’altezza, proseguendo il lavoro di chi mi ha preceduto e raccogliendo il prezioso testimone dal Dott. Micale. Assumere la guida di una delle più importanti Aziende sociosanitarie della Lombardia è una responsabilità che affronto con impegno e consapevolezza”.

Radicamento e collaborazione con il territorio

Il nuovo Direttore ha sottolineato l’importanza del legame tra l’azienda e la comunità locale: “Mi colpisce da subito la forza del legame che unisce l’Azienda al suo territorio: un radicamento profondo e autentico, frutto di oltre 850 anni di storia e di una relazione solida con la comunità, le istituzioni, il terzo settore e i cittadini. Questo patrimonio di affetto e fiducia reciproca, che intendo custodire e rafforzare, rappresenta per me un valore prezioso, che mi motiva. Insieme, con spirito di collaborazione e visione condivisa, continueremo a lavorare per offrire servizi sociosanitari sempre più vicini ai bisogni delle persone”.