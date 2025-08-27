Maxi lite tra ubriachi, due feriti: pub in zona stazioni a Varese chiuso dalla Questura

È stato notificato nella mattinata di martedì 26 agosto il provvedimento con cui il Questore di Varese ha disposto la chiusura per trenta giorni di un esercizio pubblico situato in zona stazioni, teatro pochi giorni fa di una violenta rissa.

Intervento nella notte tra il 23 e il 24 agosto

La decisione arriva a seguito dell’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, che ha rilevato diverse violazioni della normativa di settore, nonché gravi episodi che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’episodio più grave si è verificato nella notte del 23 agosto, quando è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una rissa in corso all’interno del locale. Almeno cinque equipaggi, tra Polizia di Stato e Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, sono accorsi sul posto in seguito a una chiamata al NUE 112.

Feriti e clienti già noti alle forze dell’ordine

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato dieci persone in evidente stato di agitazione, anche a causa dell’eccessivo consumo di alcol. Due di loro, un uomo e una donna, presentavano ferite sanguinanti al volto e alla testa. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118.

Gli operatori hanno proceduto a identificare i presenti, molti dei quali con precedenti penali o di polizia, abituali frequentatori del locale. La ricostruzione ha permesso di appurare che la lite era nata per futili motivi tra soggetti alterati, e che alcuni dei partecipanti si erano dileguati prima dell’arrivo delle pattuglie.

Chiusura per motivi di sicurezza pubblica

Alla luce dei fatti e delle verifiche svolte, il Questore ha disposto la sospensione della licenza del locale per 30 giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato notificato martedì mattina al titolare dell’attività.