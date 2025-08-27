Varese News

McDonald’s: entro la fine dell’anno 800 ristoranti e 5.000 posti di lavoro in Italia

Investimenti per 800 milioni entro il 2027, sostegno alla filiera agroalimentare italiana

McDonald’s rilancia sulla crescita in Italia. L’obiettivo è raggiungere entro la fine dell’anno quota 800 ristoranti sul territorio nazionale e creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato qualche giorno fa l’amministratrice delegata di McDonald’s Italia, Giorgia Favaro, al Meeting di Rimini insieme al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

INVESTIMENTI PER 800 MILIONI

«Entro il 2027 stimiamo investimenti complessivi di circa 800 milioni di euro, tra nuove aperture e ristrutturazioni – ha spiegato Favaro – e confermiamo il supporto al comparto agroalimentare italiano, dove ogni anno investiamo oltre 400 milioni».

L’ IMPATTO SULLA FILIERA

Per ogni euro speso nei ristoranti McDonald’s, lungo la filiera si attiva un valore condiviso di 3 euro. Solo nel 2024, con 51 nuove aperture per un investimento da 235 milioni, sono stati generati 2.858 occupati e 48,2 milioni di salari. Secondo uno studio Althesys, il valore condiviso prodotto entro la fine del 2025 raggiungerà 164,5 milioni di euro, pari a quasi l’1% della crescita del PIL (prodotto interno lordo) attesa nell’anno.

PREZZI ACCESSIBILI E NUOVE PROPOSTE

A quasi 40 anni dal primo ristorante in Italia, McDonald’s punta a un modello che unisce gusto e accessibilità. Ne è un esempio il nuovo Menu Salvaeuro, con piatti fino a 4,95 euro.

Pubblicato il 27 Agosto 2025
