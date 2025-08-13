Varese News

Varese Laghi

Meno alghe tossiche nel Lago di Varese, Ats: “Continua il monitoraggio”

Ats Insubria segnala il calo di microcistine e cianobatteri, consentendo ai comuni di valutare la revoca degli avvisi di rischio

Lago di varese fot di Marta Dionigi

Nel Lago di Varese la concentrazione di microcistine e la densità di cianobatteri potenzialmente tossici sono in calo. Lo conferma Ats Insubria, sulla base delle analisi condotte nelle ultime settimane, che indicano una netta riduzione del fenomeno.

Sulla scorta di questi dati, le amministrazioni comunali possono revocare gli avvisi di rischio legati alla presenza di tossine algali.

Resta comunque la raccomandazione da parte di Ats, che conferma che il monitoraggio proseguire regolarmente con aggiornamenti, di evitare di bagnarsi qualora si notino evidenti fioriture sulla superficie dell’acqua.

LEGGI ANCHE:

Bagni nel lago di Varese, anche nell’estate 2025 più no che sì

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.