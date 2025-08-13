Meno alghe tossiche nel Lago di Varese, Ats: “Continua il monitoraggio”
Ats Insubria segnala il calo di microcistine e cianobatteri, consentendo ai comuni di valutare la revoca degli avvisi di rischio
Nel Lago di Varese la concentrazione di microcistine e la densità di cianobatteri potenzialmente tossici sono in calo. Lo conferma Ats Insubria, sulla base delle analisi condotte nelle ultime settimane, che indicano una netta riduzione del fenomeno.
Sulla scorta di questi dati, le amministrazioni comunali possono revocare gli avvisi di rischio legati alla presenza di tossine algali.
Resta comunque la raccomandazione da parte di Ats, che conferma che il monitoraggio proseguire regolarmente con aggiornamenti, di evitare di bagnarsi qualora si notino evidenti fioriture sulla superficie dell’acqua.
