Mesenzana si prepara alla festa medievale: falconieri, cavalieri e spettacoli “tra fuoco e fiamme”

Il piccolo borgo di Mesenzana, in Valcuvia, si trasforma in un villaggio medievale per un intero weekend: sabato 23 e domenica 24 agosto le vie del paese si animeranno con spettacoli, combattimenti e attività per grandi e piccoli in occasione della festa storica “Mesenzana Ducale”, all’ombra della duecentesca torre che richiama le radici medievali del paese e del territorio.

Il programma prenderà il via sabato alle 17.00 e proseguirà per tutta la giornata di domenica a partire dalle 10.30. Gli organizzatori promettono un vero e proprio tuffo nel passato: dalle esibizioni di cavalieri e arcieri, ai falconieri che mostreranno l’antica arte della caccia con il falco.

Non mancheranno ovviamente gli stand gastronomici con piatti tipici e aree dedicate ai giochi e alle attività didattiche pensate anche per i bambini.

Combattimenti e spettacoli

Tra i momenti più attesi ci sono i combattimenti in costume, che porteranno in scena atmosfere tipiche dell’epoca medievale. Un’occasione per vivere la storia non solo da spettatori, ma anche da protagonisti, grazie alle attività interattive e ai laboratori proposti.

La festa medievale di Mesenzana punta a coinvolgere tutta la comunità e i visitatori della zona, a due passi dal Lago Maggiore che ad agosto è ancora interessato dal turismo dall’estero. Un appuntamento che, da tanti anni, è diventato una tradizione capace di attrarre curiosi e appassionati di rievocazioni storiche da tutto il territorio.