Milano Cortina 2026, Intesa Sanpaolo sarà Premium partner dei Giochi olimpici

Intesa Sanpaolo ha siglato un importante accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, assumendo il ruolo di Premium Partner dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, il più alto riconoscimento tra gli sponsor italiani della manifestazione.

La banca guidata da Carlo Messina si conferma così protagonista nel sostenere i grandi eventi sportivi internazionali ospitati in Italia, a vent’anni di distanza dal suo supporto ai Giochi di Torino 2006.

Un impegno su più fronti

L’impegno di Intesa Sanpaolo si articolerà in diverse attività lungo tutto il percorso che condurrà all’evento e per l’intero 2026:

sarà tra i partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, coinvolgendo clienti, colleghi e testimonial;

parteciperà all’Olimpiade Culturale con esposizioni speciali presso le Gallerie d’Italia , in particolare nelle sedi di Milano e Vicenza;

attiverà programmi di volontariato interno per la partecipazione del proprio personale all’organizzazione delle gare;

arricchirà le proprie filiali, sedi e canali digitali con allestimenti e contenuti a tema olimpico;

rafforzerà la collaborazione con Visa, in qualità di Preferred Issuing Bank Partner per l’Italia.

L’annuncio sottolinea ancora una volta il ruolo attivo della banca nel promuovere lo sport come strumento di crescita e coesione sociale, in coerenza con i valori di lealtà, merito e disciplina che ne definiscono la cultura d’impresa.

Il nostro territorio sta lavorando da anni con un accordo di programma tra Comune di Varese, Camera di commercio e Provincia per organizzare e valorizzare le iniziative in vista dei prossimi giochi olimpici. In questo quadro si inserisce anche l’impegno del nostro giornale.

Glocal 2025: una giornata dedicata alle Olimpiadi invernali

All’interno della 14esima edizione del festival Glocal, in programma a Varese, VareseNews, in collaborazione con le istituzioni locali, organizza una giornata di lavori dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Il momento centrale sarà la mattina di venerdì 7 novembre, quando si terrà un convegno aperto al pubblico nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria. Interverranno autorità, atleti e giornalisti per raccontare da vicino il percorso, le sfide e le opportunità legate al grande evento sportivo.