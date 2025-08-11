Minaccia i familiari con un coltello: denunciato a Como dalla polizia un 31enne
L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, dai quali sono emersi precedenti di polizia per guida in stato di ebrezza ed in materia di immigrazione nonché ulteriori interventi ai danni dei familiari per aggressione e minacce
La polizia di Stato di Como ha denunciato un 31enne tunisino per minacce: intorno alle 21.00 di sabato sera, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, sono intervenuti in Via Milano, a seguito di una segnalazione di lite in famiglia.
Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno accertato che un cittadino tunisino di 31 anni che, in evidente stato di ebrezza, aveva minacciato la madre brandendo un coltello. Secondo quanto riferito dai richiedenti, nonché genitori del 31enne, l’uomo è affetto da disturbi psichiatrici, ma negli ultimi due giorni non ha assunto le cure prescrittegli, manifestando comportamenti sempre più aggressivi.
A seguito della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto il coltello utilizzato per le minacce. Il 31enne ha mostrato, anche durante l’intervento degli agenti, un comportamento aggressivo che con difficoltà si è riuscito a placare.
L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, dai quali sono emersi precedenti di polizia per guida in stato di ebrezza ed in materia di immigrazione nonché ulteriori interventi ai danni dei familiari per aggressione e minacce. Al termine dell’attività il 31enne è stato denunciato in stato di libertà per minacce.
Tempestivo l’intervento della Squadra Volante che ha sedato l’ira del 31enne onde evitare si sfociasse in danni peggiori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.