Mondiali under 19, sette varesotti cercano gloria sul lago di Trakai

Lo splendido lago di Trakai, impreziosito da un castello monumentale, è lo scenario dei Campionati Mondiali under 19 di canottaggio che vedono un’ampia partecipazione azzurra (12 equipaggi iscritti) con la nazionale diretta dal d.t. Antonio Colamonici.

Come di consueto il Varesotto è parte importante dell’Italia: sono sette i convocati provenienti dalle società del territorio, con cinque vogatori e due timonieri a formare uno dei contingenti provinciali più consistenti. Una spedizione eterogenea a livello di club, perché sono ben quattro le società rappresentate.

La Canottieri Varese è quella con il maggior numero di atleti, con le gemelle di classe 2007 Arianna ed Emma Tosi che saranno entrambe a bordo dell’otto femminile che vede al timone un altro gialloazzurro, Riccardo Doni. La formazione dell’ammiraglia è completata da Mariabianca Tosi (CUS Ferrara), Elisa Marzella (Sebino), Marta Ravizza (Caprera), Margherita Garis (Armida), Lara Bernardinello (Moltrasio) e Giorgia Canale (Caprera). Foto: Canottaggio.org/Luca Pagliaricci

Interessante anche il doppio che vede la presenza di Viola Della Bella, uno dei talenti della cantera di Gavirate. Anch’essa 2007, Della Bella arriva da una incoraggiante medaglia di bronzo agli Europei di quest’anno sempre in equipaggio con la triestina Matilde Ozbolt (SN Pullino). Per l’atleta rossoblu è la seconda presenza ai Mondiali U19: fu 6a nel 2024. Le azzurre, quarte in batteria, disputeranno la semifinale.

Anche il quattro di coppia femminile è equipaggio di valore: la capovoga è Alizee Ribolzi, classe 2008, nata e cresciuta nella Canottieri Corgeno. La barca azzurra che comprende anche Tea Fortunat (Saturnia), Valentina Mascheroni (Menaggio) e Gloria Licciardi (CUS Bari) è stata quarta agli Europei e proverà a scalare posizioni anche in chiave iridata.

A livello maschile il Varesotto dei remi si affida al doppio del romano Eduardo Moschella Primicerio (Tevere Remo) e del nostro Gregorio Vasconi, atleta del 2007 “scoperto” dalla Canottieri Monate per cui gareggia tutt’ora. Vasconi ha fatto esperienza agli Europei sul singolo – ottavo – e ora prova a ritagliarsi uno spazio su un doppio da scoprire. Intanto gli azzurrini, secondi in batteria, sono stati promossi in semifinale. Il circolo di Travedona sarà rappresentato anche da Morgana Maroni, timoniera dell’otto maschile.