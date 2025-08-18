Mongolfiere, falchi e creatività: a Busto Arsizio il parco di Evolvere diventa un mondo magico

Melagioco 2025 riunisce bambini e adulti in un evento immersivo tra arte, educazione emozionale, animali, yoga, street food e tanto divertimento

Un’intera giornata all’aria aperta, pensata per le famiglie, tra laboratori creativi, animazioni, animali e natura: è questo lo spirito di “Melagioco”, la festa organizzata da Evolvere A.p.s., giunta a una nuova edizione e in programma sabato 6 settembre dalle ore 11 alle 20 presso la sede di via Vesuvio 50, nel parco della cooperativa.

Con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, l’evento rappresenta un appuntamento ormai atteso e consolidato, che unisce bambini e adulti in attività ludiche, esperienziali ed educative, tutte con ingresso gratuito a contributo libero. Il parco di Evolvere si trasformerà in un piccolo mondo incantato dove ciascuno potrà riscoprire il piacere del gioco e della relazione.

Mongolfiera, falchi e vulcani colorati

Tra le attrazioni più attese ci sono la mongolfiera statica degli “Amici di Volandia” – accompagnata da attività con palloncini, visori virtuali e costruzione di aerei di carta – e l’esibizione dei “Falconieri della Torre”, con una dimostrazione di volo dal vivo e l’esposizione di rapaci.

I laboratori non mancheranno: si potrà costruire un “vulcano delle emozioni” che erutta il colore del proprio stato d’animo, creare un biglietto pop-up ispirato a una storia illustrata, oppure partecipare al percorso sensoriale nel bosco, guidato dagli studenti di ESC Academy.

Pittura, yoga, truccabimbi e altre sorprese

L’artista Massimiliano Rusconi sarà presente con una mostra di pittura e un laboratorio aperto a grandi e piccoli, mentre Stefania Saibene condurrà sessioni di yoga per adulti. I più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi di Samantha Giannotta o con le installazioni interattive degli “Amici di Ali a Pedali”. Spazio anche all’educazione cinofila con “Free Doggies & Friends”, che insegnerà come approcciarsi correttamente ai cani.

Una festa per stare bene insieme

Non mancheranno le proposte gastronomiche: per il pranzo saranno presenti il truck “Il Cavallino” con panini e street food e “Gelandia” con il furgone dei gelati.

«Il nostro intento – scrive lo staff di Evolvere – è creare un ambiente accogliente in cui persone di ogni età possano trascorrere una giornata senza pensieri, in famiglia, in amicizia, a contatto con la natura e con le proprie emozioni».

Per favorire il corretto svolgimento dei laboratori è gradita la conferma di partecipazione al numero 324 797 7084.