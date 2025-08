Musica al Chiostro di Voltorre: due serate con i talenti di Gioventù Musicale

Ad agosto il Chiostro di Voltorre a Gavirate diventa palcoscenico per la musica da camera con due concerti firmati Gioventù Musicale, protagonisti alcuni tra i giovani talenti del panorama classico internazionale. Gli appuntamenti si tengono mercoledì 6 e mercoledì 20 agosto alle 21, con ingresso a offerta libera.

Due serate tra archi, fiati e repertori d’autore

Il primo concerto, mercoledì 6 agosto, vede sul palco il Trio Zazel, formato da Francesco Gemo (violino), Mattia Geracitano (violoncello) e Riccardo Pugliese (fisarmonica). Il programma propone musiche di Haydn, Gubajdulina e Piazzolla, offrendo un percorso tra classicismo e suggestioni contemporanee e sudamericane.

Mercoledì 20 agosto sarà invece la volta dell’Alinde Quintet, ensemble di fiati composto da Anna Talácková (flauto), Barbora Trnčíkova (oboe), David Šimeček (clarinetto), Kryštof Koska (corno francese) e Petr Sedlák (fagotto). In programma musiche di Von Zemlinsky, Dvořák, Novák e Hallam, per una serata dal timbro ricco e variegato.

La cornice del Chiostro di Voltorre

I concerti si svolgono nello storico Chiostro di Voltorre, gioiello architettonico situato in via San Michele a Gavirate. Un luogo che unisce fascino artistico e valore storico, perfetto per accogliere esibizioni musicali in un’atmosfera intima e raccolta.

Informazioni utili

L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni: Biblioteca Comunale di Gavirate – tel. 0332 748278.