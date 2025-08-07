Varese News

Varese Laghi

Musica in Villa a Gazzada Schianno , applausi per il concerto “Dai ruggenti ai roventi”

Villa Cagnola a Gazzada Schianno ha ospitato lo spettacolo del gruppo Grande Orfeo

Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)

Una serata di musica e parole per raccontare un’epoca: mercoledì 6 agosto Villa Cagnola a Gazzada Schianno ha ospitato il concerto del gruppo Grande Orfeo, ospite della rassegna “Musica in Villa”, giunta alla sua 48esima edizione.

Galleria fotografica

Musica in Villa a Gazzada Schianno , applausi per il concerto “Dai ruggenti ai roventi” 4 di 13
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)

Lo spettacolo, intitolato Dai ruggenti ai roventi, ha proposto un itinerario musicale e letterario tra gli anni Venti e Trenta. Sul palco, l’ensemble ha alternato melodie italiane – come la “Mattinata” di Respighi o “Vipera” – a classici del jazz americano come “Blue Moon”, “In a sentimental mood” e “Dream a little dream of me”.

Accanto alla musica, il pubblico ha potuto ascoltare letture tratte da autori dell’epoca, tra cui Guido da Verona, Irene Brin, Achille Campanile, Luciano Zuccoli e Sergio Tofano. Una selezione pensata per restituire l’atmosfera culturale e sociale tra le due guerre, tra ironia, modernità e cambiamento.

Il gruppo Grande Orfeo, fondato nel 2008 da Mario Chiodetti – autore e voce recitante – per l’occasione era composto da sei artisti: Mariachiara Cavinato (soprano), Maura Tombolato (attrice), Chiara Nicora (pianoforte), Rayssa Lissandrello (vocalist), Andrea Rota (chitarra) e lo stesso Chiodetti.  (le foto sono di Mario Zeni).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Musica in Villa a Gazzada Schianno , applausi per il concerto “Dai ruggenti ai roventi” 4 di 13
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)
Concerto Villa Cagnola - Musica in Villa (foto di Mario Zeni)

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.