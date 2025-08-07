Musica in Villa a Gazzada Schianno , applausi per il concerto “Dai ruggenti ai roventi”

Una serata di musica e parole per raccontare un’epoca: mercoledì 6 agosto Villa Cagnola a Gazzada Schianno ha ospitato il concerto del gruppo Grande Orfeo, ospite della rassegna “Musica in Villa”, giunta alla sua 48esima edizione.

Lo spettacolo, intitolato Dai ruggenti ai roventi, ha proposto un itinerario musicale e letterario tra gli anni Venti e Trenta. Sul palco, l’ensemble ha alternato melodie italiane – come la “Mattinata” di Respighi o “Vipera” – a classici del jazz americano come “Blue Moon”, “In a sentimental mood” e “Dream a little dream of me”.

Accanto alla musica, il pubblico ha potuto ascoltare letture tratte da autori dell’epoca, tra cui Guido da Verona, Irene Brin, Achille Campanile, Luciano Zuccoli e Sergio Tofano. Una selezione pensata per restituire l’atmosfera culturale e sociale tra le due guerre, tra ironia, modernità e cambiamento.

Il gruppo Grande Orfeo, fondato nel 2008 da Mario Chiodetti – autore e voce recitante – per l’occasione era composto da sei artisti: Mariachiara Cavinato (soprano), Maura Tombolato (attrice), Chiara Nicora (pianoforte), Rayssa Lissandrello (vocalist), Andrea Rota (chitarra) e lo stesso Chiodetti. (le foto sono di Mario Zeni).