MusicArte Luvinate, gran finale con le musiche di Broadway al Golf Club

La stagione concertistica di Luvinate si chiude con un viaggio musicale a Broadway. Martedì 26 agosto alle ore 21, nel suggestivo chiostro del Golf Club, l’orchestra MusicArte diretta da Roberto Scordia propone una serata interamente dedicata alle più celebri musiche da musical, da “West Side Story” a “Il fantasma dell’opera”, passando per “Mamma Mia”, “Jesus Christ Superstar” e altri capolavori del genere.

Un’occasione speciale che conclude la diciassettesima edizione della rassegna estiva di Luvinate, confermando la vocazione del gruppo MusicArte a sperimentare repertori alternativi alla musica classica. Dopo colonne sonore, cartoon e spettacoli comici musicali, l’orchestra affronta per la prima volta il grande repertorio dei musical, proponendo una selezione curata e coinvolgente.

Una serata di grande musica

“Sono brani di immensa bellezza e valore artistico – racconta il direttore Roberto Scordia – firmati da compositori straordinari come Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein e George Gershwin. Musiche che hanno scritto la storia della musica del Novecento”.

Ad arricchire la serata sarà la partecipazione del soprano Carolina Lidia Facchi, voce raffinata e versatile, ormai parte stabile del progetto MusicArte. “Carolina – prosegue Scordia – ha scelto un repertorio splendido e lo interpreterà in modo magistrale. Sarà un vero piacere ascoltarla in questo contesto”.

Un evento gratuito e aperto a tutti

Il concerto si terrà presso il chiostro del Golf Club di Luvinate, una delle location più affascinanti della zona, con ingresso gratuito e garantito anche in caso di maltempo. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Luvinate e con il Golf Club, e al sostegno di un pubblico sempre fedele.

Programma della serata

Orchestra MusicArte, diretta da Roberto Scordia

Brani tratti da: Jesus Christ Superstar, Mamma Mia, Il fantasma dell’opera, West Side Story, Porgy and Bess, e altri

Con la partecipazione del soprano Carolina Lidia Facchi

Ore 21:00 – Chiostro del Golf Club di Luvinate

Ingresso libero – anche in caso di maltempo