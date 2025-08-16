Nel giorno dell’Assunta il tradizionale gemellaggio con le parrocchie di Sesto Calende e Castelletto Ticino
A presiedere il rito è stato don Luciano Andriolo come segno di gemellaggio tra le parrocchie divise solo dal fiume Ticino
Nella serata del 15 agosto, giorno che la Chiesa celebra la Solennità dell’Assunta, sono stati celebrati i secondi Vesperi nella Prepositurale di Sesto Calende e a conclusione la processione al porto dove la Madonna è stata trasportata a Castelletto sopra Ticino a bordo di una imbarcazione.
A presiedere il rito è stato don Luciano Andriolo come segno di gemellaggio tra le parrocchie divise solo dal fiume Ticino.
Presenti i sindaci di Sesto Calende, Betta Giordani, e di Castelletto Ticino, Massimo Stilo.
Nonostante una serata di metà agosto, periodo di vacanze, moltissima la partecipazione di fedeli che hanno accompagnato il rito.
La conclusione è avvenuta nella Chiesa di Santa Maria (Cimitero) di Castelletto Ticino.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento della cerimonia, in modo particolare il Gruppo Alpini di Castelletto Ticino che hanno portato a spalla la Madonna lungo le vie dello stesso paese. (testo e foto, cortesia Alessio Luisetto)
