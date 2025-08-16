Nel giorno dell’Assunta il tradizionale gemellaggio con le parrocchie di Sesto Calende e Castelletto Ticino

Nella serata del 15 agosto, giorno che la Chiesa celebra la Solennità dell’Assunta, sono stati celebrati i secondi Vesperi nella Prepositurale di Sesto Calende e a conclusione la processione al porto dove la Madonna è stata trasportata a Castelletto sopra Ticino a bordo di una imbarcazione.

A presiedere il rito è stato don Luciano Andriolo come segno di gemellaggio tra le parrocchie divise solo dal fiume Ticino.

Presenti i sindaci di Sesto Calende, Betta Giordani, e di Castelletto Ticino, Massimo Stilo.

Nonostante una serata di metà agosto, periodo di vacanze, moltissima la partecipazione di fedeli che hanno accompagnato il rito.

La conclusione è avvenuta nella Chiesa di Santa Maria (Cimitero) di Castelletto Ticino.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento della cerimonia, in modo particolare il Gruppo Alpini di Castelletto Ticino che hanno portato a spalla la Madonna lungo le vie dello stesso paese. (testo e foto, cortesia Alessio Luisetto)