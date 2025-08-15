Nicole Gola rinforza la difesa della Caronnese Women

Continua a prendere forma la Caronnese Women, che per la nuova stagione si affida anche all’esperienza e alla grinta di Nicole Gola, difensore centrale appena arrivata in rossoblù. Una giocatrice determinata e ambiziosa, pronta a mettersi alla prova in una categoria superiore dopo due stagioni in Eccellenza.

Nicole si descrive come una calciatrice completa: «Sono un difensore centrale. Ho fisico, tecnica e tanta determinazione. Non mi limito a difendere: imposto e costruisco il gioco con tecnica e visione, e quando posso salgo anche palla al piede».

Una passione nata da bambina

Il suo percorso nel calcio inizia prestissimo: «Avevo 6 o 7 anni quando ho chiesto ai miei genitori di portarmi a provare. Da quel giorno non ho più smesso», racconta Nicole, ricordando con entusiasmo le sue prime esperienze in campo.

Dopo due stagioni nella massima categoria regionale, Gola ha deciso di fare un salto di qualità: «Sentivo il bisogno di crescere, rimettermi in gioco e uscire dalla mia zona di comfort. Volevo confrontarmi con una categoria superiore e la Caronnese mi ha dato questa opportunità». Un ambiente stimolante e ambizioso, perfetto per chi come lei vuole continuare a migliorarsi.

Obiettivi chiari: crescere e aiutare il gruppo

Per la nuova stagione, le idee sono già molto chiare: «Le mie aspettative sono di crescere ancora, sia a livello personale che di squadra. Voglio dare il massimo per aiutare il gruppo e affrontare al meglio questa nuova categoria».