Nominati i nuovi dirigenti di cinque istituti comprensivi varesini

Dal primo settembre entreranno in servizio i neo dirigenti, vincitori dell'ultimo concorso. Rimangono due le scuole ancora da assegnare

Il benvenuto ai primini della Scuola Elementare Bertacchi

Cinque sedi, delle sette libere, sono state assegnate ai dirigenti scolastici neo vincitori di concorso. 

Al comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio dal primo settembre prenderà servizio  Dennis Bignami. Al De Amicis di Castronno ci sarà Maria Antonietta Ritucci.  Susi Ortolani ha scelto il comprensivo Croce di Ferno mentre Raffaele Scala si insedierà  al comprensivo Militi di Saronno. Al Manzoni di Uboldo, infine, entrerà in servizio come dirigente Cristina Bevilacqua.

Le sedi vacanti erano state proposte lo scorso 8 agosto ai vincitori dell’ultimo concorso dirigenti: le scelte effettuate entro il 17 scorso.

Rimangono ancora scoperti il comprensivo Zuretti di Mesenzana e il Frattini di Caravate.

Pubblicato il 21 Agosto 2025
