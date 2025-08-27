Varese News

Nominati i reggenti delle scuole della provincia di Varese senza dirigente

Dal primo settembre, l'anno scolastico partirà con otto dirigenti "supplenti" nominati dall'Ufficio scolastico. Ancora da assegnare il comprensivo di Porto Ceresio

Sono stati definiti i dirigenti che assumeranno le reggenze della scuola rimaste senza preside, dopo le nomine dei vincitori di concorso. 

Dal primo settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, sarà reggente del comprensivo Crespi di Busto Arsizio Saveria Conti che dirige l’IC Cassano Magnago II.

Al Frattini di Caravate arriva il preside del liceo Manzoni di Varese Francesco Maieron.

Silvia Sommaruga, a capo del comprensivo Varese 3, prenderà anche il comprensivo D’Acquisto di Lonate Ceppino, mentre Maria Mazza, dirigente di comprensivo di Germignaga, sarà reggente dello Zuretti di Mesenzana.

Al comprensivo Moro di Saronno arriva Gabriele Musarò. Il Galilei di Tradate sarà preso in reggenza dalla dirigente del dante Alighieri di Cassano Raffaella Ferrari.

Per il ciclo superiore, la dirigente del Geymonat Paola Sumiraschi che prende in reggenza il Montale entrambi a Tradate. A Castellanza, al Facchinetti la dirigenza sarà assunta da Stefania Bossi attualmente alla direzione del comprensivo Pertini di Busto Arsizio.

Rimane scoperta fino al 15 ottobre prossimo la direzione del comprensivo Fermi di Porto Ceresio.

27 Agosto 2025
