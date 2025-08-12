“Nonno ho bisogno di soldi in ospedale”. È una truffa, a Castiglione il nonno chiama i carabinieri

«Nonno ho bisogno di soldi in ospedale, è urgente».

All’altro capo del telefono però non c’è il vero nipote, ma un truffatore, pronto a entrare in azione. Questa volta però l’odiosa truffa ad anziani non è andata in porto: la coppia di nonni, residenti a Castiglione Olona, a un certo punto ha “mangiato la foglia” e ha chiamato i carabinieri.

A raccontare a Varesenews il tentativo di raggiro è il nipote: «Un ragazzo ha chiamato dopo pranzo, fingendosi me: diceva che era in ospedale, che aveva bisogno di 40mila euro per una iniezione urgente. Diceva che serviva sia a me che alla mia ragazza».

La telefonata ha subito messo in agitazione i nonni, messi sotto pressione: «Il truffatore ha detto che mia mamma non riusciva a prelevare una cifra così consistente e che i soldi servivano subito». È un elemento ricorrente, quello della fretta per non lasciare il tempo alla vittima di reagire.

Altro elemento ricorrente è la richiesta di non interrompere la chiamata, per impedire alla vittima di chiamare altri per verifica: «Non metta giù la chiamata, resi in linea che poi arriverà un’altra chiamata per conferma» diceva il truffatore al telefono».

In questo caso il nonno prima si è messo in movimento, agitato per il nipote, «però subito dopo si è insospettito e ha chiamato me, mia madre e i carabinieri, che sono intervenuti per tempo», nel giro di pochi minuti.

I truffatori, una volta interrotta la chiamata, hanno a loro volta intuito che qualcosa stava andando storto e non si sono presentati.

Non sempre però va così: settimana scorsa una truffa ha colpito una signora anziana residente nel quartiere Crenna di Gallarate: colpo andato a segno, con i gioielli e gli ori spariti mentre la signora era agitata dall’idea che l’acqua fosse contaminata (un’altra truffa molto diffusa).