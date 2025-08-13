Varese News

Varese Laghi

Notte di stelle cadenti a Monteviasco: osservazione gratuita con l’associazione Ipazia

Le notti del 12 e 13 agosto sono, dal punto di vista astronomico, le più interessanti per vedere il fenomeno. Ed è+ una magia farlo nel villaggio più isolato delle Prealpi

Stelle cadenti generica

Il cielo sopra Monteviasco – il villaggio più isolato delle Prealpi – si prepara a regalare uno degli spettacoli più suggestivi dell’anno. Questa sera, mercoledì 13 agosto, l’associazione Ipazia invita tutti gli appassionati di astronomia e curiosi a una serata di osservazione delle stelle cadenti alla Stazione Astronomica del paesino (la foto è d’archivio).

L’inizio è previsto per le ore 21. Per raggiungere Monteviasco si potrà salire esclusivamente a piedi dal parcheggio della funivia di Ponte di Piero (la funivia, in questa fase, funzione solo nei weekend e festivi). Un’occasione per unire la bellezza della passeggiata al fascino di un cielo privo di inquinamento luminoso.

La serata è completamente gratuita. Gli organizzatori consigliano di portare un telo o una coperta per potersi sdraiare comodamente a osservare il cielo, magari accompagnati da un maglione per affrontare l’aria fresca della sera in montagna.

Un’esperienza sotto le Perseidi

Il 13 agosto è una delle notti migliori per osservare le Perseidi, sciame meteorico noto anche come “lacrime di San Lorenzo”. La Stazione Astronomica di Monteviasco, grazie alla posizione isolata e all’assenza di luci artificiali, è il luogo ideale per godersi lo spettacolo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione: astroipazia.it

Riparte la funivia e Monteviasco ritrova il legame con la valle: “Sette anni di attesa, oggi siamo rinati”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.