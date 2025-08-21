Nuove misure di sicurezza per gli eventi sportivi a Varese: divieti per alcol e contenitori di vetro

Il Comune di Varese ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare la sicurezza durante gli eventi sportivi della stagione 2025/2026. Il provvedimento, firmato dal sindaco Davide Galimberti il 19 agosto, introduce misure restrittive per gli esercizi pubblici nelle aree adiacenti agli impianti sportivi cittadini che prevedono tra l’altro il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di superalcolici nei locali che lavorano nei pressi degli stadi coinvolti.

Gli impianti coinvolti

L’ordinanza si applica in occasione degli incontri casalinghi di tre squadre varesine. Il Varese Calcio “Città di Varese” che milita in Serie D e gioca presso lo stadio comunale “Franco Ossola” in piazzale De Gasperi, l’Openjobmetis Varese squadra Serie A di basket che si esibisce nel palazzetto “Lino Oldrini – Itelyum Arena” in piazzale Gramsci, e infine l’HCMV Varese Hockey che disputa le proprie gare all’Acinque Ice Arena di via Albani/Appiani.

I divieti per gli esercizi pubblici

Durante le partite, dalle due ore precedenti l’inizio fino a un’ora dopo la conclusione degli incontri, sarà vietata la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o latta, la somministrazione di superalcolici e la vendita di bevande alcoliche a minori e persone in evidente stato di ebbrezza. I divieti si applicano a tutti gli esercizi pubblici, punti ristoro fissi e ambulanti, e attività commerciali situati all’interno e nelle vie adiacenti agli impianti sportivi.

Le strade interessate

L’ordinanza specifica con precisione le vie coinvolte per ogni impianto. Per lo stadio Ossola sono interessate via Manin nel tratto tra via Bolchini e via Valverde, via Bolchini nel tratto tra via Manin e via Crispi, via Borghi nel tratto tra via Bolchini e via Vellone, oltre a via Vellone e via Stadio. Per il palazzetto Oldrini le limitazioni si applicano a via Manin nel tratto tra via Bolchini e via Sorrisole, via Bolchini nel tratto tra via Manin e via Borghi, via Stadio e via Pista Vecchia. Infine, per l’Acinque Ice Arena sono coinvolte via Albani nel tratto tra viale Ippodromo e via Galdino da Varese, via Appiani nel tratto tra via Cimabue e via Albani, via Cimabue nel tratto tra via Bolchini e via Vellone, viale Ippodromo e largo Martiri della Libertà.

L’ordinanza impone inoltre agli organizzatori degli eventi sportivi di predisporre un piano con un adeguato numero di operatori formati che si occupino dell’accoglienza e dell’instradamento del pubblico, della regolazione dei flussi anche in caso di evacuazione, oltre all’osservazione e assistenza degli spettatori.

Eccezioni e sanzioni

Fanno eccezione alle restrizioni le aree “hospitality” all’interno degli impianti, accessibili solo con accrediti personali, dove rimane comunque vietata la somministrazione di superalcolici e la vendita per asporto di contenitori di vetro e latta.

Le violazioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, incluse quelle penali per la somministrazione di alcolici a minori o persone ubriache.

Il provvedimento è già esecutivo ed è stato comunicato alla Prefettura, alle forze dell’ordine e agli esercenti interessati per garantire il rispetto delle nuove disposizioni durante tutta la stagione sportiva.