Olgiate Olona, scontro tra una moto e un furgone: un ferito grave trasportato in elisoccorso

Grave incidente stradale nella serata di oggi, sabato 9 agosto, a Olgiate Olona, lungo via Sempione. Pochi minuti prima delle 19 un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza del civico 68. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone: una ragazza di 21 anni e due uomini di 26 e 27 anni.

Sul posto sono intervenuti in forze i soccorritori, con elisoccorso, ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato, oltre ai Carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il motociclista, in condizioni più serie, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese con l’elicottero. Un altro ferito, in codice verde, è stato portato all’ospedale di Busto Arsizio. La terza persona è stata assistita sul posto e non ha necessitato del trasporto in ospedale.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato rallentamenti lungo via Sempione, con traffico regolato per consentire l’intervento in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le cause dello scontro.

