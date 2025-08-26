Varese News

Oltre 30mila persone in tre settimane al luna park di Laveno Mombello

Per i gestori del parco divertimenti inaugurato all'inizio di agosto sul lungolago in località Gaggetto l'edizione 2025 ha segnato un ottimo risultato

luna park

Dopo tre settimane di divertimento, il luna park saluta Laveno e tutti i visitatori che hanno animato il parco divertimenti sul lungolago in Località Gaggetto. In totale sono state 30mila le presenze registrate tra sabato 9 a lunedì 25 agosto.

Il dato è stato stimato sulla base dei biglietti venduti dalle attrazioni, dei pass distribuiti in occasione delle iniziative speciali e del monitoraggio degli accessi effettuato nei giorni di maggiore affluenza.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e ringraziamo l’Amministrazione comunale per l’appoggio – dichiara Riccardo Claudi, portavoce dei gestori – è andato tutto bene anche se in partenza c’è stato qualche rallentamento dovuto ai lavori in Località Gaggeto. Superate queste difficoltà iniziali, abbiamo vissuto tre settimane di grande partecipazione che confermano quanto il Luna Park sia un appuntamento atteso da famiglie e ragazzi».

Pubblicato il 26 Agosto 2025
