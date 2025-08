Oltre la forma. Il senso profondo del peso: percorsi integrati di cura dell’obesità

SPIC ha organizzato un convegno il 15 novembre 2025 presso la Sala Tramogge in via Molino 2 a Busto Arsizio

Obesità, corpo, psiche e cura in un convegno che riunisce voci autorevoli per riflettere sul peso, dentro e fuori dal corpo.

Il 15 novembre 2025, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità di Busto Arsizio, promuove un’intera giornata di formazione, dialogo e confronto multidisciplinare sul tema dell’obesità, affrontata non solo come condizione medica, ma anche come fenomeno psicologico, culturale e sociale.

Con il titolo evocativo “Oltre la forma. Il senso profondo del peso”, il convegno vuole superare le semplificazioni spesso legate al tema del corpo e aprire spazi di pensiero sull’identità corporea, lo stigma, la sofferenza e i possibili percorsi di cura.

Apriranno i lavori la Direzione SPIC e i saluti istituzionali della Prof.ssa Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL).

Tra gli interventi di spicco:

Vittorio Lingiardi – “Raccontare il corpo, umano” – Un’esplorazione poetica e scientifica del corpo tra assenza e ipervisibilità, tra biologia e identità.

Il convegno si rivolge a psicologi, medici, psicoterapeuti, educatori e operatori sanitari interessati a una visione integrata e rispettosa della complessità del fenomeno. La partecipazione dà diritto a crediti ECM. È incluso un light lunch.

Scuola di Specializzazione a indirizzo Integrato e di Comunità – ACOF-SPIC

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Integrato e di Comunità ha una durata quadriennale ed è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con DD 15.07.2008, per l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 Febbraio 1989 n. 56. La Scuola prepara ed abilita all’esercizio della professione secondo un modello basato sull’integrazione di diversi contributi teorici. Il diploma rilasciato dalla Scuola è equipollente al diploma di specializzazione Universitaria (Legge 29 dicembre 2000 n. 401 art. 2 comma 3 e legge 28 febbraio 2008 n. 31 art 24 sexies).

La SPIC si inserisce nel panorama dell’offerta di ACOF Olga Fiorini Cooperativa Sociale Onlus, Ente gestore della Scuola di Specializzazione, che fornisce servizi d’istruzione e formazione e servizi socio-educativi a favore dell’infanzia, dei minori, degli adulti, delle famiglie e delle organizzazioni.

Sensibile alla richiesta di psicologi desiderosi di acquisire adeguate competenze per intervenire efficacemente con persone in stato di disagio psichico, ACOF ha istituito la SPIC – Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità, autorizzata nel 2008 dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università.

L’esperienza di ACOF ha dimostrato che nel campo degli interventi psicologici è richiesto un sapere integrato, adeguato ai rapidi cambiamenti dell’organizzazione, alla sua complessità e alle caratteristiche soggettive di chi vi lavora.

L’attenzione alla buona pratica in psicoterapia ha colto così la necessita di allargare l’intervento dello psicoterapeuta, oltre alla libera professione in studio privato, ai contesti dei Servizi Pubblici, delle Comunità Psichiatriche, degli Ospedali, delle Residenze Sanitarie Assistenziali, dei Servizi per le Dipendenze.

La società scientifica di riferimento è la SEPI – Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (https://www.sepiweb.org/) che si propone come una organizzazione internazionale e interdisciplinare il cui scopo è quello di promuovere l’esplorazione e lo sviluppo di approcci alla psicoterapia che si integrano attraverso orientamenti teorici, pratiche cliniche e diversi metodi di indagine.

La direzione

Maria Rosa Madera, direttrice scientifica

Psiscologa, psicoterapeuta

Chiara Massazza, direttrice didattica

Psicologa, psicoterapeutica

Comitato scientifico

Gabriella Gilli (Garante Esterno)

Professore Ordinario di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Maria Rosa Madera, direttrice scientifica SPIC

Psicologa, psicoterapeuta

Vincenzo Marino, medico chirurgo

Specializzato in Psicologia e Psicoterapia