Openjobmetis al Sacro Monte: aperitivo con i tifosi al posto della salita a piedi
L'appuntamento di sabato 23 si trasforma in un brindisi sulla terrazza del Ristorante Montorfano alle 17. Confermato l'allenamento aperto di venerdì 22 (11.30 al Campus)
Salta – o meglio, viene modificato – uno degli appuntamenti pubblici organizzati dalla Pallacanestro Varese nel suo precampionato. La salita a piedi dalla Prima Cappella al Sacro Monte prevista sabato 23 agosto è trasformata in un aperitivo con la squadra al ristorante Montorfano, quello che si trova a poche decine di metri dalla statua del Mosé. L’orario di inizio è quello delle 17.
Ovviamente nessuno vieta ai tifosi di arrivare al Montorfano a piedi, percorrendo il viale delle Cappelle (come già detto, un pellegrinaggio – laico o religioso – dopo gli ultimi due campionati potrebbe anche essere una buona idea…) ma la squadra arriverà direttamente sul piazzale del borgo, senza affrontare la “scarpinata”.
Prima dell’aperitivo al Sacro Monte però c’è l’allenamento aperto di venerdì 22 agosto, questo invece confermato negli orari e nelle forme previsti. I tifosi potranno assistere alla seduta diretta da coach Kastritis a partire dalle 11,30 sul campo 1 del Centro Campus. La squadra inizierà a lavorare prima sul campo 2 (quello off-limits per tutti) e all’orario previsto si trasferirà sul parquet adiacente per completare il programma davanti al popolo biancorosso.
