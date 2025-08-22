Varese News

Palazzetto dello sport di Olgiate Olona allagato dopo il maltempo di mercoledì: “Nessun costo per i cittadini”

Lo annuncia l'amministrazione comunale che sta procedendo a risalire alle cause delle infiltrazioni che hanno danneggiato la struttura aperta da circa un anno

Palazzetto di Olgiate Olona (foto di Daniele Zaffaroni)

Un’importante infiltrazione d’acqua ha colpito il Palazzetto dello Sport di Olgiate Olona a seguito dei violenti eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio negli ultimi giorni. La struttura, inaugurata poco più di un anno fa, è finita sotto osservazione dopo che si sono registrate infiltrazioni interne che hanno richiesto un intervento d’urgenza.

Attivato subito l’intervento di emergenza

L’Ufficio Tecnico comunale è intervenuto tempestivamente, attivando una ditta specializzata per la rimozione dell’acqua e la messa in sicurezza degli spazi. Le operazioni sono ancora in corso, ma l’Amministrazione rassicura: «Abbiamo già richiesto una serie di verifiche, che grazie alla piena e immediata risposta del nostro ufficio tecnico stanno già portando all’individuazione del problema».

Nessun costo per i cittadini

Dal Comune viene sottolineato che le spese per gli interventi non graveranno sulla cittadinanza: «L’onere economico degli interventi non ricadrà sui cittadini ma sugli eventuali responsabili – prosegue la nota dell’Amministrazione –. Inoltre, la struttura è coperta da adeguate assicurazioni».

Obiettivo: piena funzionalità nel minor tempo possibile

Il Palazzetto, utilizzato regolarmente da società sportive e cittadini, rappresenta una struttura strategica per la comunità. Da qui la scelta dell’Amministrazione di comunicare pubblicamente quanto accaduto, garantendo massima trasparenza: «Siamo consapevoli delle difficoltà che questa situazione comporta per chi utilizza e gestisce la struttura. Il nostro obiettivo è comprendere rapidamente le problematiche emerse, individuare le soluzioni e riportare la struttura nelle condizioni di piena funzionalità».

Redazione VareseNews
Pubblicato il 22 Agosto 2025
Pubblicato il 22 Agosto 2025
