Palazzetto dello sport di Olgiate Olona allagato dopo il maltempo di mercoledì: “Nessun costo per i cittadini”

Un’importante infiltrazione d’acqua ha colpito il Palazzetto dello Sport di Olgiate Olona a seguito dei violenti eventi atmosferici che si sono abbattuti sul territorio negli ultimi giorni. La struttura, inaugurata poco più di un anno fa, è finita sotto osservazione dopo che si sono registrate infiltrazioni interne che hanno richiesto un intervento d’urgenza.

Attivato subito l’intervento di emergenza

L’Ufficio Tecnico comunale è intervenuto tempestivamente, attivando una ditta specializzata per la rimozione dell’acqua e la messa in sicurezza degli spazi. Le operazioni sono ancora in corso, ma l’Amministrazione rassicura: «Abbiamo già richiesto una serie di verifiche, che grazie alla piena e immediata risposta del nostro ufficio tecnico stanno già portando all’individuazione del problema».

Nessun costo per i cittadini

Dal Comune viene sottolineato che le spese per gli interventi non graveranno sulla cittadinanza: «L’onere economico degli interventi non ricadrà sui cittadini ma sugli eventuali responsabili – prosegue la nota dell’Amministrazione –. Inoltre, la struttura è coperta da adeguate assicurazioni».

Obiettivo: piena funzionalità nel minor tempo possibile

Il Palazzetto, utilizzato regolarmente da società sportive e cittadini, rappresenta una struttura strategica per la comunità. Da qui la scelta dell’Amministrazione di comunicare pubblicamente quanto accaduto, garantendo massima trasparenza: «Siamo consapevoli delle difficoltà che questa situazione comporta per chi utilizza e gestisce la struttura. Il nostro obiettivo è comprendere rapidamente le problematiche emerse, individuare le soluzioni e riportare la struttura nelle condizioni di piena funzionalità».