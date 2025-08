Pannelli solari in fiamme, intervento dei vigili del fuoco a Gallarate

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di ieri, sabato 2 agosto, il tetto di una casa in via Lombardia a Gallarate. Le fiamme hanno coinvolto i pannelli solari installati sulla copertura dell’abitazione, un edificio di due piani.

L’allarme è scattato intorno alle 15.45. Sul posto sono intervenute due autopompe, un’autoscala e un’autobotte dei vigili del fuoco. Le squadre hanno lavorato per diverse ore riuscendo a contenere l’incendio ed evitando che si propagasse al resto dello stabile.

Nonostante la paura iniziale, nessuna persona è rimasta ferita e l’area è stata messa in sicurezza al termine delle operazioni. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.