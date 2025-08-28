Pellicini: «Meloni magistrale, la politica si nutre di una società viva»

Andrea Pellicini, deputato di Luino di Fratelli d’Italia, commenta con entusiasmo l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, definendolo «magistrale» e indicativo della sua autorevolezza a livello nazionale e internazionale.

Un discorso che ha colpito anche nel finale

Secondo Pellicini, il passaggio più significativo è arrivato proprio in chiusura, quando Meloni ha lanciato un appello diretto alla platea: «Dateci una mano, perché senza luoghi di società viva, la politica non ce la può fare».

Parole che, secondo il deputato, non mostrano debolezza, ma al contrario mettono in luce la forza del rapporto tra politica e società civile: «La caratura di questa donna – commenta Pellicini – si vede nella sua capacità di trarre entusiasmo e determinazione proprio da una società viva, che si impegna con i suoi valori a favore della collettività».

Una visione di politica sussidiaria

Per il parlamentare luinese, l’intervento di Meloni rappresenta una chiara visione del rapporto tra istituzioni e cittadini: «Si tratta di una forma di sussidiarietà che, nel rispetto dei ruoli, non può che rendere più forte e autorevole la politica».

Un concetto caro anche al mondo cattolico e ai promotori del Meeting di Rimini, dove da sempre si pone l’accento sulla collaborazione tra istituzioni, realtà associative, imprese e cittadini attivi nella costruzione del bene comune.