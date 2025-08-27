Piogge in arrivo, si ferma anche la Ferrovia Vigezzina-Centovalli sulla tratta italiana
Forti precipitazioni in arrivo: la Ferrovia Vigezzina-Centovalli sospende in via cautelativa l’esercizio ferroviario sulla tratta italiana.
In seguito all’allerta meteo diramata da ARPA Piemonte e dall’Ufficio Federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera che interessa la giornata di giovedì 28 agosto, vista l’intensità e la localizzazione delle precipitazioni e in considerazione di quanto previsto dalle procedure in essere, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ha deciso di sospendere cautelativamente per tutta la giornata l’esercizio ferroviario sulla tratta italiana Domodossola – Confine svizzero (Ribellasca).
La ripresa della circolazione ferroviaria potrà avvenire presumibilmente nel pomeriggio, solo a seguito della diminuzione dell’intensità delle precipitazioni e dell’esito favorevole dell’ispezione della tratta ferroviaria Domodossola – Confine svizzero (Ribellasca) da parte del personale tecnico preposto.
