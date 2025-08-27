Poste Italiane, dal 1° settembre in pagamento le pensioni: prelievi anche da ATM Postamat
Pensioni disponibili dal 1° settembre negli uffici postali della provincia e sugli ATM Postamat per chi ha scelto l’accredito diretto su conto, libretto o Postepay Evolution
A partire da lunedì 1° settembre 2025, in tutti gli uffici postali della provincia saranno disponibili le pensioni del mese di settembre. Lo comunica Poste Italiane, che ricorda anche le modalità alternative per ricevere l’accredito ed effettuare i prelievi senza recarsi allo sportello.
Accredito diretto su conti, libretti e Postepay Evolution
Chi ha scelto l’accredito potrà trovare la pensione direttamente sul proprio Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di Carta di Debito associata a questi strumenti potranno prelevare in contanti dai 68 ATM Postamat attivi in provincia, evitando la fila agli sportelli.
Polizza gratuita contro i furti di contante
Un’ulteriore tutela per i pensionati riguarda la possibilità di usufruire, senza costi aggiuntivi, di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro l’anno in caso di furto del contante prelevato, sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat, nelle due ore successive al ritiro.
Consigli per evitare attese
Poste Italiane invita gli utenti, se possibile, a recarsi in ufficio postale nelle ore di minor affluenza, come la tarda mattinata e il pomeriggio, oppure a privilegiare i giorni successivi al primo per ridurre i tempi di attesa.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it
o contattare il numero verde 06 45263322.
