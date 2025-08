Presidi rumorosi ogni domenica sera: da Varese un gesto collettivo contro la fame a Gaza

A partire da domenica 10 agosto, alle ore 22:00, Piazza Montegrappa a Varese sarà il cuore di una mobilitazione simbolica ma decisa: un presidio statico e pacifico che vuole «rompere il silenzio assordante» intorno alla crisi umanitaria in corso a Gaza. L’iniziativa, lanciata dal Comitato Varesino per la Palestina, si ripeterà ogni domenica sera e sarà affiancata da eventi simili in tutta la provincia.

Un gesto collettivo che fa rumore

Pentole, coperchi, fischietti, mestoli, tamburi e voci: ogni suono sarà un atto di denuncia, ogni rumore un segnale di solidarietà. Il presidio, che durerà simbolicamente solo 15 minuti, dalle 22:00 alle 22:15, non è pensato come un corteo ma come un momento di testimonianza corale.

«Finché la nostra voce non sarà ascoltata – scrive il Comitato – continueremo a fare rumore. La fame indotta a Gaza non può lasciarci in silenzio». Il presidio sarà organizzato con megafono e servizio d’ordine per garantire il coordinamento pacifico e la sicurezza dei partecipanti.

Un appello a tutta la provincia

L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza: associazioni, gruppi solidali, parrocchie, amministrazioni comunali. «Chiunque può replicare questo gesto nella propria piazza, strada, chiesa o cortile» scrive il Comitato.

Ai Comuni viene chiesto di sostenere l’iniziativa e alle parrocchie di far suonare le campane alle 22:00, in segno di adesione simbolica. È anche possibile condividere foto e video sui social o inviarli direttamente al Comitato, per contribuire a una narrazione collettiva dell’iniziativa.

Come partecipare

Ritrovo ogni domenica, a partire dal 10 agosto

Ore 22:00 – 22:15

Piazza Montegrappa a Varese e piazze della provincia

Presidio statico, pacifico e rumoroso

Chi partecipa è invitato a portare una bandiera palestinese, ma soprattutto consapevolezza e voglia di non restare indifferenti.

Contatti e adesioni

Per informazioni, adesioni di altri Comuni o coordinamento, è possibile scrivere a:

comitatovaresinoperlapalestina@gmail.com

Per aggiornamenti e condivisione sui social:

Instagram: @comitatovaresinopalestina

Facebook: Comitato Varesino per la Palestina

Hashtag ufficiali: #RompiamoIlSilenzio #vareserompeilsilenzio