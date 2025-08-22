Presidio estivo dei Vigili del fuoco sul lago Maggiore: soccorsi e prevenzione al centro
Tredici gli interventi effettuati nel mese di potenziamento del servizio, principalmente per la rimozione di ostacoli alla navigazione
Si è concluso lo scorso fine settimana il presidio estivo sulle acque del lago Maggiore. Come ogni anno nel periodo di maggiore affluenza di turisti sulla sponda lombarda del lago Maggiore, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in accordo con la Prefettura e l’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese ha potenziato il dispositivo di soccorso nautico e acquatico sulle acque del lago, in particolare sono stati impiegati un battello pneumatico ed una moto d’acqua con a bordo operatori VVF specializzati quali soccorritori acquatici e unità abilitate alla conduzione di natanti da soccorso.
Il servizio attivo nei fine settimana e il giorno di Ferragosto dal 26 luglio al 16 agosto per un totale di 72 ore in aggiunta alle squadre ordinarie presenti nei Distaccamenti rivieraschi di Ispra e Luino ha permesso di avere una squadra dedicata direttamente in acqua e di pronto impiego, andando ad incardinarsi in un più ampio sistema di soccorso in collaborazione con gli altri enti.
Sono stati 13 gli interventi effettuati, principalmente per la rimozione di ostacoli alla navigazione (tronchi o grossi oggetti semi sommersi) e soccorso ad imbarcazioni in difficoltà.
