Prestiti personali: tassi più bassi e nuove opportunità per le famiglie

Nel secondo trimestre del 2025 si registra una significativa distensione del credito ai privati e alle imprese, con una tendenza positiva per chi è alla ricerca di un prestito personale. Il rapporto mensile dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e gli ultimi dati riguardo i prestiti personali su PrestitiOnline.it offrono uno spaccato interessante di un mercato che, dopo un lungo periodo di rialzi e incertezze, torna a essere favorevole per le famiglie.

Tassi in calo, domanda in aumento

Secondo l’ultima pubblicazione ABI, a giugno 2025 il tasso medio applicato ai nuovi finanziamenti alle imprese è sceso al 3,56%, in diminuzione rispetto al 3,66% di maggio e ben al di sotto del 5,45% registrato alla fine del 2023. Anche il tasso medio complessivo sui prestiti in essere – che include quelli sottoscritti negli anni precedenti – è calato, passando dal 4,08% al 4,02%.

L’effetto del progressivo allentamento della stretta delle banche sul credito è visibile anche sul fronte dei prestiti alle famiglie: a giugno si è registrata una crescita dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2024. In termini generali, il totale dei prestiti a famiglie e imprese è cresciuto dello 0,9%, accelerando rispetto al timido +0,1% di maggio.

Meno pressioni per chi richiede oggi un prestito

Il contesto più favorevole del mercato dei prestiti si riflette anche sulle condizioni proposte online, come rilevano i dati dell’Osservatorio PrestitiOnline.it aggiornati al secondo trimestre 2025.

Il TAEG medio delle pratiche erogate, l’indicatore che riassume il costo complessivo del finanziamento, si è attestato nel 2025 all’8,61%, in lieve calo rispetto all’8,87% del 2024, mentre il TAEG delle migliori offerte è sceso dal 7,19% al 6,89%.

Nel secondo trimestre del 2025 la durata media dei prestiti richiesti è rimasta stabile intorno ai 5,5 anni, in leggero aumento rispetto ai 5,4 anni del trimestre precedente. In particolare, si nota una stabilizzazione nelle finalità più comuni: per l’acquisto di auto nuove o a KM zero, ad esempio, la durata media si attesta a 5,9 anni; per le ristrutturazioni casa è di 6 anni; per il consolidamento debiti – la finalità con durata maggiore – il valore medio è di 7,3 anni.

Finalità e importi: quasi una richiesta su tre è per liquidità

Un altro dato interessante rilevato dall’Osservatorio PrestitiOnline.it riguarda gli importi richiesti: nel secondo trimestre 2025 l’importo medio si è attestato a 12.000 euro e tra le finalità, il consolidamento debiti si conferma quella con i valori più elevati: 19.600 euro in media. Seguono i prestiti per auto nuove o a KM zero (16.200 euro) e per ristrutturazione casa (14.900 euro).

L’andamento dei dati evidenzia come la propensione al credito sia ancora alta soprattutto per spese rilevanti e pianificate, come l’acquisto auto, la casa e l’accorpamento di vecchi debiti. Si osserva anche un certo ritorno alla fiducia per progetti legati al miglioramento della qualità della vita: tempo libero, viaggi e matrimoni registrano un importo medio di 11.200 euro.

Analizzando la distribuzione delle domande per finalità, in testa si conferma la liquidità con il 30,0% delle richieste, seguita dal consolidamento debiti con il 20,2% del totale: entrambe le categorie rappresentano oltre metà del mercato. Segue come terza finalità più richiesta l’auto usata con il 18,4%.

Prestiti personali online: perché convengono

In questo scenario, PrestitiOnline.it continua a essere un punto di riferimento per chi vuole confrontare le migliori offerte di prestito. La piattaforma permette di ottenere simulazioni rapide, personalizzate e trasparenti, con accesso immediato a decine di soluzioni di primarie banche e società finanziarie.

