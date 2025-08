Pronto il calendario di A2, la Futura comincia con un doppio impegno in casa

Sarà il campo di casa, la Soevis Arena di Castellanza, ad inaugurare la nuova stagione in Serie A2 della Futura Volley Giovani: la Lega Volley Femminile ha diffuso il calendario della categoria cadetta che, come la sorella maggiore, prenderà il via con un monday night fissato per lunedì 6 ottobre.

La Futura in quella occasione se la vedrà con la formazione abruzzese di Altino in un match che metterà di fronte le gemelle Sassolini: Helena palleggia con la maglia biancorossa, Victoria con la squadra avversaria. Anche la seconda giornata delle Cocche sarà in casa contro la matricola Fasano mentre la prima trasferta (3° turno) è sul campo di un’altra neopromossa, Imola.

A inizio novembre il calendario prevede doppia trasferta (Talmassons e Padova) mentre Altafratte sarà ospite alla Soevis Arena in un altro “classico” della pallavolo femminile italiana, il match di Santo Stefano.

La formula della A2 ricalca quella delle ultime edizioni: dopo la prima fase le migliori cinque di ogni girone (le partecipanti sono 19) disputano la pool promozione, le altre la pool salvezza. Al termine della seconda fase la prima della pool promozione passa direttamente in A1, per le altre ci sono i playoff. Le ultime tre classificate della pool salvezza invece retrocederanno nella nuova A3.

DUE NUOVI ACQUISTI – La Futura Volley Giovani ha annunciato nel frattempo due nuovi acquisti, resi necessari dal grave infortunio di Gaia Moroni. Busto Arsizio ha integrato in rosa due opposte: la 31enne Veronica Taborelli, già vista in maglia biancorossa, e l’italo-olandese Lavinia Maiorano. Taborelli arriva da Cremona ed è a tutti gli effetti una giocatrice a disposizione di coach Milano, Maiorano è invece aggregata alla squadra per il periodo di preparazione.

CALENDARIO FUTURA

1ᵃ GIORNATA (And. 6 ottobre 2025 – Rit. 30 novembre 2025)

Futura Giovani Busto Arsizio – Tenaglia Abruzzo Altino

2ᵃ GIORNATA (And. 12 ottobre 2025 – Rit. 7 dicembre 2025)

Futura Giovani Busto Arsizio -Olio Pantaleo Fasano

3ᵃ GIORNATA (And. 19 ottobre 2025 – Rit. 10 dicembre 2025)

Clai Imola Volley – Futura Giovani Busto Arsizio

4ᵃ GIORNATA (And. 26 ottobre 2025 – Rit. 14 dicembre 2025)

Futura Giovani Busto Arsizio – Trasporti Bressan Offanengo

5ᵃ GIORNATA (And. 2 novembre 2025 – Rit. 21dicembre 2025)

Cda Volley Talmassons – Futura Giovani Busto Arsizio

6ᵃ GIORNATA (And. 5 novembre 2025 – Rit. 26 dicembre 2025)

Nuvolì Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio

7ᵃ GIORNATA (And. 9 novembre 2025 – Rit. 4 gennaio 2026)

Futura Giovani Busto Arsizio -Valsabbina Millenium Brescia

8ᵃ GIORNATA (And. 16 novembre 2025 – Rit. 11 gennaio 2026)

Panbiscò Leonessa Altamura – Futura Giovani Busto Arsizio

9ᵃ GIORNATA (And. 23 novembre 2025 – Rit. 18 gennaio 2026)

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Modena