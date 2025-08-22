Punto da un calabrone era stato colto da shock anafilattico: il signor Patrizio ringrazia chi lo ha salvato

Era stato punto da un calabrone ed era stato colto da shock anafilattico. La storia risale al 12 agosto scorso quando l’uomo, di 73 anni, a Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago, aveva perso conoscenza ed era stato soccorso in codice rosso dal personale del 118. Trasportato in elicottero all’ospedale di Varese era stato ricoverato in rianimazione.

A distanza di 10 giorni, è lo stesso signor Patrizio a raccontare la vicenda allo scopo soprattutto di ringraziare quanti sono intervenuti:

Sono quindi qui a ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato. Ho perso conoscenza e poi sono stato sedato, svegliandomi 24h dopo. Tutto quindi mi è stato raccontato, e devo ringraziare la tempestività, la capacità, la professionalità, dei soccorritori dell’elisoccorso, dell’ambulanza, di tutto il personale della terapia intensiva dell’ospedale di Varese.

E, non ultimo, mio figlio che, a soli 19 anni, non si è fatto prendere dal panico, ma ha chiamato i soccorsi spiegando bene cosa fosse accaduto così che potessero intervenire nel migliore dei

modi.

Sono stato dimesso martedì 19 e sono qui a raccontare e testimoniare, solo grazie a tutti loro.