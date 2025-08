Quando un ragazzo disabile compie 18 anni si trova davanti a un muro

“Servono fondi destinati ai nostri ragazzi disabili”. Lo scrive come “ultimo appello” al ministro della disabilità Alessandra Locatelli e all’assessore regionale Elena Lucchini, un papà di Varese.

La figlia è uno dei trenta ragazzi quasi o appena maggiorenni cui il Comune di Varese non riesce a garantire la copertura della retta per il percorso SFA o CSE per la formazione all’autonomia, come è invece tenuto a fare in caso di disabilità cognitiva intellettuale di grado medio o medio-lieve diagnosticata sin dalla prima infanzia. QUI l’articolo.

Di seguito la lettera, inviata un mese fa e ancora in attesa di risposta.

Buonasera,

sono un papà di una figlia disabile, come tanti.

E come tanti siamo a lottare per il benessere dei propri figli, disabili o no.

L’unica differenza é che se per i secondi la maggiore età equivale ad un trampolino di lancio verso l’indipendenza, per i primi equivale invece ad un muro, dove il rischio di sbatterci contro é elevato.

Il Comune di Varese, il nostro comune di residenza rifiuta la richiesta di pagamento della retta del percorso SFA che mia figlia dovrebbe frequentare a settembre, quando giungerà alla maggiore età. Motivazione: fondi non sufficienti.

Lo ha scritto in una lettera il Dirigente dei Servizi Sociali di Varese, ultima pedina di un Sistema che non riesce a garantire un diritto di equità tale da poter finalmente trasformare quel muro di difficoltà in trampolino.

Purtroppo le rette da 1100€ al mese per 5 anni sono cifre inarrivabili per qualsiasi famiglia, anche nel nostro caso in cui abbiamo la fortuna di lavorare entrambi i genitori.

La legge obbliga il comune a pagare queste rette, ma non avendo soldi disponibili mette le famiglie in lista d’attesa. Attesa di cosa? Il tempo passa e i figli disabili retrocedono senza un supporto adeguato.

Le vie legali devono essere l’unica via per noi famiglie per far valere i propri diritti, lo scontato, l’ovvio, l’essenziale che come disse il piccolo principe é invisibile agli occhi e ai politici, aggiungo io.

Prima di quest’ultimo passaggio, inoltro a voi l’ultimo appello quello di supportare i comuni con fondi destinati ai nostri ragazzi disabili.

Lettera firmata