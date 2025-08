Quattro passi sul confine: escursione guidata nella Valle del Lanza

Un pomeriggio alla scoperta dei boschi di confine tra Italia e Svizzera con una guida d’eccezione. Sabato 9 agosto alle 15.30, l’Ecosistema Valle del Lanza propone l’iniziativa “Quattro passi tra i boschi sul confine”, una passeggiata guidata da Giuseppe Ciapessoni insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Valle del Lanza.

Il ritrovo è fissato presso l’area del Piazzolo di via Roma a Bizzarone, da cui partiranno due itinerari ad anello che attraversano il colle di Sant’Ambrogio. Durante la camminata, Ciapessoni racconterà ai partecipanti la storia e le tradizioni legate alla chiesetta della Madonna Assunta, piccolo gioiello immerso nei boschi, svelandone curiosità e leggende.

L’escursione, adatta a famiglie e appassionati di natura, si svolge all’ombra dei boschi che caratterizzano il paesaggio di confine, offrendo un’occasione per conoscere meglio l’ecosistema della Valle del Lanza e i suoi elementi di biodiversità. Le Guardie Ecologiche Volontarie saranno presenti per approfondimenti ambientali e per accompagnare in sicurezza i partecipanti.

I parcheggi sono disponibili in via Santa Margherita e in via delle Ginestre, entrambi a breve distanza dal punto di ritrovo. Al termine della passeggiata sarà possibile fermarsi per una cena conviviale presso il colle, un momento per condividere l’esperienza e godere della tranquillità del luogo.