Quinte al mondo le Majorettes di Gerenzano al Mondiale di Torino

Le Majorettes di Gerenzano tornano da Torino con un risultato storico: quinte al mondo nella categoria Show Accessories Corps Junior al Campionato Mondiale di Majorettes. La competizione si è svolta il 2 agosto all’Inalpi Arena e ha visto la partecipazione di squadre provenienti da 22 nazioni, tra cui Stati Uniti e Croazia.

Un debutto mondiale da ricordare

Per il gruppo gerenzanese si è trattato della prima esperienza su un palcoscenico internazionale di questo livello. «Rientriamo dalla nostra prima esperienza mondiale – commentano a caldo Elena Altomare e Miriam Busnelli, membri del direttivo – Abbiamo avuto l’onere e l’onore di rappresentare la Nazione Italiana ottenendo il quinto posto. Un’esibizione di grande impatto visivo e tecnico che ha fatto parlare di noi in tutta l’Inalpi Arena di Torino. Scriviamo così una pagina indelebile della nostra storia: quinte al mondo».

L’orgoglio del presidente

Soddisfazione anche da parte del presidente Paolo Andrea Vanzulli: «Una partecipazione straordinaria per le Majorettes di Gerenzano, che hanno indossato la maglia della Nazionale impreziosita dal logo del CONI e si sono esibite in una grande arena dopo mesi di allenamenti, preparazione e sacrifici per raggiungere la perfezione e la sincronia dei movimenti. Le Majorettes nascono come accompagnamento delle bande musicali e in questo campionato hanno avuto modo di esprimersi regalando un grande spettacolo».

Il lavoro di squadra

Il risultato è stato reso possibile grazie al lavoro dei coach Silvia Grasselli e Barbara Causa, che hanno curato le coreografie e la preparazione atletica. Un ringraziamento è stato rivolto anche alle atlete delle associazioni sportive di Locate Varesino e Uggiate Trevano che hanno contribuito alla formazione della squadra nazionale.

Un evento internazionale

Il Campionato Mondiale di Majorettes fa parte di un grande appuntamento sportivo che Torino ospita dal 2 al 10 agosto e che coinvolge oltre 2400 atleti. Dopo la competizione dedicata alle majorettes, seguiranno la National Cup e il Campionato Mondiale di Twirling, tre momenti che trasformano la città in capitale mondiale delle coreografie e dello spettacolo sportivo.