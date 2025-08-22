Varese News

Ragazzo di 21 anni si tuffa nel lago alle Fornaci di Caldè. Ricerche in corso coi sommozzatori

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 15,30 di oggi. Sul posto sono presenti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, l'elicottero di Malpensa, la Guardia Costiera e mezzi di Areu

Si è tuffato nel lago Maggiore alle Fornaci di Caldè e non è più riemerso. È successo oggi, venerdì, attorno alle 15,30 nella nota spiaggia di Castelveccana, molto frequentata in questo periodo soprattutto da giovani.

Ha 21 anni il ragazzo che Guardia Costiera e Vigili del Fuoco stanno cercando nelle acque antistanti la spiaggia.

Si sta effettuando una ricerca con un battello pneumatico, con elicottero del Nucleo elicotteri di Malpensa e con personale del Nucleo Sommozzatori di Milano. Sul posto anche un’ambulanza e un’automedica. Al momento le ricerche non hanno dato risultati.

Seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato il 22 Agosto 2025
