Ragazzo di 21 anni si tuffa nel lago alle Fornaci di Caldè. Ricerche in corso coi sommozzatori

Si è tuffato nel lago Maggiore alle Fornaci di Caldè e non è più riemerso. È successo oggi, venerdì, attorno alle 15,30 nella nota spiaggia di Castelveccana, molto frequentata in questo periodo soprattutto da giovani.

Ha 21 anni il ragazzo che Guardia Costiera e Vigili del Fuoco stanno cercando nelle acque antistanti la spiaggia.

Si sta effettuando una ricerca con un battello pneumatico, con elicottero del Nucleo elicotteri di Malpensa e con personale del Nucleo Sommozzatori di Milano. Sul posto anche un’ambulanza e un’automedica. Al momento le ricerche non hanno dato risultati.

Seguiranno aggiornamenti.