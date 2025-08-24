Recuperato ad Angera il gatto Red che tentò il colpo in banca

Lieto fine per Red, il gatto rosso smarrito nei giorni scorsi in piazza Parrocchiale ad Angera e recuperato questa mattina dalla sua proprietaria. La vicenda, che ha tenuto col fiato sospeso diversi cittadini, si è conclusa con un sorriso e con una buona dose di ironia. (nella foto il gatto Red dentro la banca)

Nella fantasia dei residenti, infatti, Red non è stato un semplice gatto in fuga, ma un eroe ribelle. Si racconta che, venuto a conoscenza dei tanti gattini bisognosi che l’asilo gestito dai volontari dell’associazione Odv “Anch’io voglio correre” accoglie, abbia deciso di procurarsi fondi con un colpo degno di un romanzo: una rapina in banca.

Nella notte qualcuno ha notato la sua presenza e ha allertato la proprietaria, che insieme alle guardie di sicurezza ha recuperato il micio, mandando in fumo il tentativo di “colpo grosso”. Ora Red è di nuovo a casa, tra coccole e sorrisi, anche se qualcuno scherza parlando di “arresti domiciliari”. Ad Angera, però, resterà il ricordo della sua fuga leggendaria: quella del gatto che tentò una rapina in banca per aiutare i più deboli.