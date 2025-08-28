Varese News

Riapre lo sportello Openjobmetis a Materia: appuntamento da giovedì 4 settembre

Dopo la pausa estiva lo sportello aperto di Openjobmetis è pronto a ritornare attivo nella nuova sede di VareseNews.

Dopo la pausa estiva, lo sportello Openjobmetis attivo a Materia  è pronto a riaprire le sue porte: da giovedì 4 settembre, riprenderà regolarmente il servizio di orientamento e raccolta candidature dedicato a chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative in provincia di Varese.

Lo sportello, avviato a maggio, ha già registrato oltre trenta candidature in sole otto settimane di attività, diventando un punto di riferimento per chi desidera ricevere informazioni su offerte di lavoro aggiornate e supporto nella presentazione del proprio curriculum.

Come sempre, l’appuntamento sarà ogni giovedì dalle 14:30 alle 18:00 negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno, nel borgo di Sant’Alessandro. Sarà presente una professionista del settore, pronta a illustrare le posizioni attive e ad assistere i candidati in modo personalizzato.

Non è richiesta alcuna iscrizione, l’accesso allo sportello è libero e gratuito.
Per chi lo desidera, è possibile consultare le offerte di lavoro anche online, visitando il sito ufficiale di Opnejobmetis cliccando qui 

Pubblicato il 28 Agosto 2025
