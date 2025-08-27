Riccardo Zanini, il giovane contadino che fa tutto da solo
A 23 anni gestisce la sua azienda agricola di Brunello senza aiuti esterni. «Il salume è un prodotto vivo. Amo vedere la gente contenta quando mangia qualcosa di buono»
Riccardo Zanini ha solo 23 anni ed è titolare e unico dipendente dell’Azienda Agricola Cuore d’Oro di Brunello. A Materia, ospite dell’evento Aperialbuio (in cui i partecipanti degustano da bendati cibi e bevande per percepire meglio profumi e sapori), ha presentato con orgoglio una selezione dei suoi prodotti: coppa di maiale, pancetta, funghi sott’olio e pomodorini al naturale con foglia di basilico. Tutto a chilometro zero e realizzato con le sue mani.
«La mia è un’azienda nata durante l’anno del Covid», racconta Zanini. «Prima era solo un hobby di mio padre. Io, da perito agrario, ho deciso di farla diventare una vera attività, ampliandola con la coltivazione di ortaggi, funghi e cereali. Gestisco tutto da solo, spronato da me stesso e dalla mia compagna Elena».
Riccardo Zanini cura ogni dettaglio e ogni passaggio tecnico: dalla semina dei cereali che nutrono i suini, all’allevamento, fino al laboratorio di trasformazione. «Il salume non è solo carne essiccata», spiega. «È un prodotto vivo e che si evolve. Nella nuova cella di stagionatura che ho realizzato quest’anno, il salume matura, sviluppa muffe e batteri buoni che gli danno quel sapore unico». La sua è una visione agricola completa e circolare, dove la filiera corta è una scelta quotidiana. «Sto anche cercando di produrre internamente gli ortaggi partendo dalla semenza, per controllare ogni fase del processo».
Nonostante le difficoltà e i ritmi incessanti, Riccardo è consapevole della fortuna di fare un lavoro che ama. «Non lo consiglio a chi cerca soldi facili o vacanze. È un mestiere fatto di sacrificio, che però dà una soddisfazione che ripaga tutto. La gioia di vedere una persona felice di mangiare qualcosa di buono, sano e fatto con le tue mani, è impagabile».
Il suo racconto continua schietto e senza fronzoli. «Faccio tutto: campo, stalla, laboratorio. Le sfide non sono solo fisiche, ma anche mentali. Bisogna essere capaci di affrontare ogni problema, ogni giorno. Quando i miei ex compagni di scuola passano a trovarmi e i loro genitori vengono a comprare i miei salumi, capisco che qualcosa di buono lo sto facendo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.