Rigori fatali per la Castellanzese: il Club Milano passa in Coppa Italia

La Castellanzese esce al primo turno di Coppa Italia di Serie D dopo una lunga lotteria di rigori contro il Club Milano. Decisivo il penalty dell’ex Di Coste dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con reti nel primo tempo di Gritti e Fernandes.

I neroverdi, autori di una prestazione propositiva e ricca di occasioni soprattutto nella ripresa, recriminano per un episodio dubbio nei minuti di recupero, quando un colpo di testa di Rigo su punizione è stato respinto sulla linea: per la Castellanzese il pallone avrebbe varcato la porta, ma per l’arbitro era solo calcio d’angolo.

Primo tempo equilibrato, reti di Gritti e Fernandes

Avvio vivace della Castellanzese, che si fa vedere con alcune conclusioni di Chessa. Al 10’ arriva il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dallo stesso Chessa, Gritti svetta sul secondo palo e batte Stucchi di testa. La risposta del Club Milano è rapida: al 20’ Marchetti scende sulla fascia destra e serve Fernandes, che insacca da pochi passi per l’1-1.

Ripresa a trazione neroverde

Nel secondo tempo la Castellanzese si rende più volte pericolosa. Vernocchi sfiora subito il gol su punizione, poi è Merkaj a chiamare al grande intervento Stucchi con un colpo di testa ravvicinato. Anche il Club Milano si affaccia in avanti con una rovesciata di Rankovic, ben controllata da Poli. Al 28’ i neroverdi colpiscono un palo con Merkaj, ben imbeccato da Chessa. Nel finale le occasioni si moltiplicano: Vernocchi impegna Stucchi con un tiro potente, poi Giuliani, da poco entrato, conclude fuori di poco. Nei minuti di recupero l’episodio più discusso: punizione di Vernocchi, deviazione di Rigo e pallone che potrebbe aver superato la linea, ma l’arbitro non concede il gol.

Decisivi i rigori: errore di Giuliani, segna Di Coste

Dal dischetto, la sequenza si chiude dopo ben nove tiri per parte. Decisivi gli errori di Merkaj e Giuliani per la Castellanzese, mentre il Club Milano si impone 8-7 con il rigore finale realizzato da Di Coste.

Il tabellino

Club Milano – Castellanzese 8–7 d.c.r. (1-1 d.t.r.)

Reti: 10’ pt Gritti (C), 20’ pt Fernandes (CM)

Club Milano: Stucchi; Autiero, Rigo, Bernacchi, Di Pentima; Tonon (40’ st Restelli); Dell’Acqua (31’ st Panzani), Marchetti (27’ st Goffi), Rankovic, Nzala Kanbala (31’ st Di Coste); Fernandes (30’ pt Vedovati). A disposizione: Taliento, Oliva, Battaglia, Ientile. All. Giuseppe Scavo

Castellanzese: Poli; Airaghi (38’ st Rusconi), Gritti, Tordini; Boccadamo, Castelletto (30’ st Lacchini), Vernocchi, Foglio (38’ st Giuliani), Micheri (17’ st Oleoni); Chessa, Merkaj. A disposizione: Frigerio, Robbiati, Selmo, Manfron, Guerrisi. All. Ivan Del Prato

Arbitro: Matteo Bevere di Chivasso Assistenti: Lorenzo De Giulio di Nichelino e Stefano Merlina di Chivasso

Ammoniti: Airaghi, Fernandes, Di Pentima, Chessa, Bernacchi

Recupero: 2’ + 6’

Rigori:

Merkaj parato (C)

Stucchi palo (CM)

Tordini gol (C)

Restelli gol (CM)

Chessa gol (C)

Vedovati parato (CM)

Vernocchi gol (C)

Goffi gol (CM)

Gritti palo (C)

Rankovic gol (CM)

Boccadamo gol (C)

Panzani gol (CM)

Lacchini gol (C)

Di Pentima gol (CM)

Oleoni gol (C)

Bernacchi gol (CM)

Giuliani parato (C)

Di Coste gol (CM)