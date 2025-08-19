Rino Gattuso a Gallarate: cena “Da Ciro” prima degli impegni con la Nazionale

Rino Gattuso è tornato a Gallarate. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è stato avvistato nella serata di lunedì 18 agosto nel ristorante-pizzeria “Da Ciro”, uno dei suoi punti di riferimento in città.

L’ex centrocampista del Milan ha cenato con amici nella storica pizzeria di via Torino, dove è stato accolto dai titolari Ciro e Antonella, che hanno condiviso la visita con una foto sui social, accompagnata dalla frase: «Quando arriva Gattuso è sempre una gioia».



Un legame forte con la città dei due galli

Quella di Gattuso non è una semplice visita di cortesia. Il ct azzurro è legato a Gallarate da un rapporto consolidato nel tempo: ha vissuto per anni in città, dove ha aperto anche due locali ed è tuttora coinvolto in investimenti economici e imprenditoriali.

La presenza di Gattuso a Gallarate non passa mai inosservata, e ogni ritorno è accolto con grande affetto da amici e cittadini.

In vista le sfide per il Mondiale 2026

Nonostante la parentesi gallaratese, Gattuso è in piena attività con la Nazionale. Il commissario tecnico è infatti al lavoro per preparare le due partite di qualificazione al Mondiale 2026: il 5 settembre l’Italia affronterà l’Estonia, mentre l’8settembre settembre sarà la volta di Israele.

In attesa degli impegni ufficiali, una cena in un luogo familiare è l’occasione per ricaricare le energie.