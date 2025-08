Ripristinati i giochi vandalizzati al Parco Corte del Ciliegio di Castellanza

Sono costati poco più di 3mila euro gli interventi di riqualifica dei giochi al parco Corte del Ciliegio di Castellanza. L’azienda incaricata dal comune di eseguire i lavori ha completato in questi giorni gli interventi di ripristino delle attrezzature ludiche del parco, danneggiate da gravi atti vandalici.

I lavori si sono resi necessari a causa dei gravi danneggiamenti che compromettevano la sicurezza dell’area: alcune attrezzature ludiche presentavano parti bruciate, uno scivolo mostrava una pericolosa rottura strutturale, un’altalena risultava completamente inagibile e a un gioco mancava il cestello collegato alla carrucola.

«Questi atti di vandalismo rappresentano un danno economico diretto per tutta la comunità – sottolinea il sindaco, Cristina Borroni-. È fondamentale che tutti i cittadini adottino comportamenti corretti e rispettosi del bene comune. Voglio ricordare che azioni di questo tipo sono perseguibili per legge e che l’area è dotata di videosorveglianza che svolge una funzione educativa oltre che di controllo e che il nuovo regolamento sulla videosorveglianza da poco approvato in consiglio comunale ha, tra gli altri scopi, proprio quello di prevenire atti di questo tipo». Il sindaco ha inoltre sottolineato «l’importanza del senso civico e del rispetto per le strutture pubbliche poiché ogni danneggiamento si traduce in costi aggiuntivi per l’intera collettività».