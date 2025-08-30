Ritrovato il corpo del del turista tedesco nel lago di Como. Le ricerche proseguono a Castelveccana
Lo scorso 25 agosto si era tuffato per salvare i figli caduti in acqua riuscendo a portarli in salvo prima di sparire nel lago. Ancora in corso nel Lago Maggiore le ricerche del 21enne
È stato ritrovato nel pomeriggio di sabato 30 agosto, a una profondità di 220 metri, il corpo del turista scomparso lunedì 25 agosto nelle acque del Lago di Como, nel comune di Dorio (Lecco). L’uomo si era tuffato per soccorrere i propri figli caduti in acqua: dopo averli messi in salvo, non era riuscito a risalire sull’imbarcazione ed era stato visto sparire sotto la superficie del lago.
Il ritrovamento con il robot subacqueo
Il corpo è stato individuato grazie al ROV, un robot subacqueo filoguidato dei Vigili del Fuoco, inviato dal nucleo sommozzatori della Sardegna. Una volta localizzato, è stato riportato a quota di immersione dal robot e successivamente recuperato da due sommozzatori. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.
Giorni di ricerche senza sosta
Fin dall’inizio dell’emergenza erano stati attivati numerosi assetti del Corpo Nazionale: squadre di sommozzatori da più nuclei regionali e un elicottero del Reparto Volo Lombardia. Le operazioni sono andate avanti senza interruzione nei giorni scorsi, nonostante le difficili condizioni meteo.
Ricerche ora sul Lago Maggiore
Nei prossimi giorni, gli specialisti dei Vigili del Fuoco si sposteranno sul Lago Maggiore, a Castelveccana, dove sono ancora in corso le ricerche di un ragazzo disperso.
