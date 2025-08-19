Robur Basket Saronno, via alla preparazione: benvenuto coach Ansaloni

È iniziata ufficialmente la stagione della Robur Basket Saronno, che insieme al Progetto Giovani Cantù si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie B Interregionale. A guidare la squadra ci sarà coach Luca Ansaloni, ex giocatore di Serie A e allenatore con esperienza sia nei settori giovanili che in categorie nazionali.

Prime corse verso il debutto

Il gruppo si raduna in queste ore per l’inizio della preparazione atletica in vista dell’esordio in campionato previsto a fine mese. Saranno settimane intense, tra lavoro fisico e prime prove tecniche, per plasmare la squadra che scenderà in campo.

In arrivo il roster ufficiale

La società ha fatto sapere che a breve sarà comunicata la composizione completa del roster e che è già in programma la presentazione ufficiale della nuova stagione. Un momento atteso dai tifosi, curiosi di scoprire i protagonisti che vestiranno i colori della Robur.

Un nuovo capitolo con coach Ansaloni

L’arrivo di Ansaloni segna l’avvio di un nuovo corso per la squadra saronnese, che punta a consolidarsi nella categoria e a valorizzare il lavoro con i giovani. «Buon lavoro coach Ansaloni e benvenuto alla Robur!» è il messaggio di augurio della società, condiviso con entusiasmo anche dai tifosi.