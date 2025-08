Rolling Truck Street Food Festival, quattro giorni di gusto e musica a Porto Ceresio

Dal 14 al 17 agosto il lungolago si anima con cibi da tutto il mondo, concerti e DJ set per un Ferragosto sul Lago di Lugano

Porto Ceresio si prepara a vivere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate: dal 14 al 17 agosto 2025 arriva il Rolling Truck Street Food Festival, evento che trasforma Piazzale Pozzi in un palcoscenico di profumi, colori e musica. Per quattro giorni il Lago di Lugano diventa la cornice di un Ferragosto all’insegna del gusto e dell’intrattenimento, con ingresso gratuito.

Specialità italiane e internazionali

I migliori food truck provenienti da tutta Italia proporranno piatti della tradizione regionale e sapori dal mondo, preparati al momento. Il pubblico potrà compiere un vero viaggio culinario: dagli hamburger gourmet e arrosticini abruzzesi alla pinsa romana e al pane cunzatu siciliano, passando per i tacos messicani, la paella spagnola, le pork ribs americane e i korean corn dog.

Non mancano le specialità di pesce, come frittura mista, panini con moscardini e kebab di polpo, e una ricca selezione di dolci, dai cannoli siciliani ai churros, fino al gelato artigianale. Ampia anche la proposta di birre artigianali, cocktail estivi e opzioni vegetariane, vegane o senza glutine.

Musica live e DJ set ogni sera

Ogni serata sarà accompagnata da DJ set firmati Rolling Truck, con ritmi pensati per accompagnare le degustazioni in riva al lago. Giovedì 14 agosto l’apertura del festival sarà affidata ai 4Dance, party band che proporrà un viaggio musicale dagli anni ’90 alle hit più recenti.

Programma e orari

L’evento si svolge dal 14 al 17 agosto in Piazzale Pozzi, sul lungolago di Porto Ceresio. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 11 alle 24, per offrire un’esperienza continuativa tra pranzo, aperitivo e cena.

Info utili

L’ingresso al Rolling Truck Street Food Festival è gratuito. Per aggiornamenti e dettagli sul programma è possibile consultare le pagine social dell’evento e del Comune di Porto Ceresio.