Ruba profumi da 100 euro col Maserati: denunciato dai carabinieri di Stresa

Ha dichiarato di essere arrivato in treno a Stresa per regalare una giornata di svago ai figli minori, ma i Carabinieri e la Polizia Locale lo hanno trovato in giro con una Maserati parcheggiata poco distante, e nel bagagliaio c’era il profumo appena rubato in un negozio del centro.

Protagonista della vicenda un 58enne residente nell’hinterland torinese, denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Stresa per furto aggravato. I fatti risalgono allo scorso fine settimana, quando il titolare di una profumeria ha contattato il 112 denunciando il furto di una confezione da 100 euro, avvenuto pochi istanti prima.

I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno visionato le immagini delle telecamere del negozio e riconosciuto l’uomo, accompagnato da tre bambini. È stato individuato e fermato poco dopo sul lungolago, mentre passeggiava come nulla fosse. Alla richiesta di spiegazioni, ha negato ogni addebito e ha reagito con veemenza, ordinando alla figlia di filmare la scena con il cellulare.

Accompagnato in caserma insieme ai figli, è stato sottoposto a perquisizione personale: addosso aveva otto braccialetti di bigiotteria rubati da un vicino negozio di souvenir e alcune confezioni di alimentari sottratte in un supermercato della zona.

Il profumo rubato, invece, è stato recuperato nell’auto di lusso parcheggiata poco distante. Per lui è scattata la denuncia, mentre tutta la merce è stata restituita ai legittimi proprietari.