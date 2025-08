Rubano carte di credito e fanno acquisti: identificati a Domodossola due dei tre responsabili

Alla fine di giugno un uomo residente in città ha denunciato un furto subito all’interno della propria autovettura, da cui erano state sottratte diverse carte di credito contenute nel portafoglio.

Nei giorni successivi alla denuncia, la vittima si è accorta – consultando un estratto conto – di numerosi pagamenti non autorizzati, compiuti con le carte rubate, che sono poi state bloccate definitivamente.

Gli agenti del settore polizia di Frontiera di Domodossola hanno avviato accertamenti mirati, acquisendo informazioni sugli esercizi commerciali in cui sono avvenute le transazioni illecite e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Le immagini hanno permesso di individuare il momento preciso dei pagamenti fraudolenti e di identificare un gruppo composto da tre uomini, di cui due sono stati riconosciuti dagli agenti.

Si tratta di due stranieri regolari sul territorio nazionale, residenti in Ossola e già noti alle Forze dell’Ordine per episodi simili. Entrambi sono stati denunciati alla Procura per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le indagini proseguono per identificare il terzo complice.