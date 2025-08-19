Sai riconoscere questa canzone? L’Aperisong è il quiz musicale con buffet di Materia

Sai riconoscere questa canzone? Giovedì 21 agosto torna l’Aperisong, il quiz musicale di Materia che ogni settimana accende l’agorà dello spazio libero di VareseNews con giochi, sorrisi e brani da indovinare.

Dopo l’appuntamento del 7 agosto e del 14 agosto, che ha visto quattro squadre di curiosi e appassionati di musica cimentarsi con cantautori, colonne sonore e riff indimenticabili, questa volta la formula si rinnova. Oltre alle classiche manche “al buio”, entreranno in gioco prove a turni: ogni squadra avrà il suo momento dedicato per tentare la risposta, mettendo alla prova l’orecchio e la memoria.

A decretare la classifica finale saranno gli spareggi tra primo e secondo posto e tra terzo e quarto saranno infatti decisi con il “tris musicale”: per conquistare la propria X o il proprio cerchio (O) nella griglia bisognerà prima riconoscere il motivo in ascolto. Solo dopo averlo indovinato si potrà piazzare il segno, proprio come nel celebre gioco da tavolo.

La serata inizia alle 18:30 con l’apertura dello spazio e prosegue alle 19 con il via al quiz. Buffet e drink costano 10 euro; per partecipare è necessario essere soci di Anche Io APS (tessera annuale 15 euro).

Aperisong è diventato un appuntamento fisso dell’estate: un piccolo jukebox che accompagna l’aperitivo tra brindisi, chiacchiere e la complicità di indovinare insieme una canzone che appartiene a tutti.

COME PARTECIPARE AD APERISONG

Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15

euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.

È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.