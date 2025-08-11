Salgono a sette gli istituti scolastici senza dirigente in provincia di Varese

Con un’integrazione, l’Ufficio scolastico della Lombardia ha aggiornato le sedi ancora vacanti che attendono il dirigente scolastico.

Anche la settima direzione è di un istituto comprensivo ed è il Frattini di Caravate che sarà libero fino all’agosto 203o.

Gli altri sono il Bertacchi di Busto Arsizio, il De Amicis di Castronno, il Croce di Ferno, lo Zuretti di Mesenzana, il Militi di Saronno ( libero però fino all’agosto 2028) e il Manzoni di Uboldo. In tutta la Lombardia sono 61 i posti da assegnare.

L’ufficio scolastico della Lombardia ha coinvolto i primi 61 vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici effettuato che sono chiamati a indicare le sedi preferite entro il 17 agosto. Successivamente si passerà alla fase dell’assegnazione in modo da garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico il primo settembre.